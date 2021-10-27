ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yan yatan araç içerisindeki yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Haraççı mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 34 DP 8505 plakalı ticari araç sürücüsü Hakan Arslan kavşaktan dönüş yaptığı sırada yanından geçen başka bir ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Hakan Arslan'ın kullandığı araç yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme yaparken kavşakta kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekici ile yan yatan hafif ticari araç bulunduğu yerden kaldırıldı.