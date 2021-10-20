Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Boyalık mevkisinde kağıt yüklü olduğu öğrenilen kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.