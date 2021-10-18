ARNAVUTKÖY'DE MAHALLE ORTASINA DÖKÜLEN HAFRİYAT BELEDİYE TARAFINDAN KALDIRILDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE MAHALLE ORTASINA DÖKÜLEN HAFRİYAT BELEDİYE TARAFINDAN KALDIRILDI
18.10.2021 13:49
Arnavutköy'de güpegündüz mahalle sakinlerinin kendisini görüntülemesine aldırış etmeden dorsesindeki tonlarca hafriyatı sokak ortasına dökerek kaçan hafriyat sürücüsünü yakalamak üzere emniyet ekipleri çalışma başlattı.
Arnavutköy'de güpegündüz mahalle sakinlerinin kendisini görüntülemesine aldırış etmeden dorsesindeki tonlarca hafriyatı sokak ortasına dökerek kaçan hafriyat sürücüsünü yakalamak üzere emniyet ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerin basında yer almasının ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri emniyet ekipleri tarafından incelenirken, sokağa dökülen hafriyat toprağı ise bu sabah saatlerinde Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe ve kamyonlarla kaldırıldı.
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