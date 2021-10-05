ARNAVUTKÖY'DE SON BİR HAFTADA 8 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de son bir haftada 8 eve girerek elektronik cihaz, para ve ziynet eşyası çalan şüpheli, Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de son bir haftada Haraççı ve Hacımaşlı Mahalleleri'nde yaşayan 8 aile evlerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının eşkalini tespit etti. 31 yaşındaki Gökhan K. adlı şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucu yine her iki mahalle arasındaki bir caddede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 50 bin liralık eşya çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.