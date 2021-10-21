Arnavutluk'ta Yunus Emre'nin evrensel mesajı tartışıldı - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da " Yunus Emre'nin Evrensel Mesajı" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran ile Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinin (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi iş birliğinde düzenlenen panele ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra bölge ülkelerinden araştırmacılar katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında düzenlenen panele katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunus Emre'nin şiirleri ve sufi kimliğiyle Anadolu coğrafyasının düşünce ve ruh ikliminde derin izler bıraktığını kaydeden Yörük, "Bundan tam 8 asır önce sevgi, hoşgörü ve barış temalı şiirleriyle insanlığa seslenerek, Avrupa'da Rönesans döneminde başlayıp gelişen hümanizmanın, yani insancılık düşüncesinin aslında ilk fikri temellerini Anadolu'da atmıştır." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş da etkinliği düzenleme sebeplerinin Yunus Emre'yi anmak olduğunu aktararak, "Ben Yunus Emre'yi bir gönül doktoru olarak ifade etmek istiyorum." dedi.

Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar da Yunus Emre'nin insanlık var oldukça değerini koruyacağını söyledi.

New York Tirana Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nertila Gjini ise etkinliği üniversitenin bilimsel araştırmalarının uluslararasılaşmasına katkı sağlayan, nesiller, ülkeler ve kültürler arasında yeni iletişim köprüleri kurmayı amaçlayan önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Panelde UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi, Kuzey Makedonya'dan sanat tarihçisi Behicuddin Şehabi ve Kosovalı şair ve araştırmacı Zeynel Beksaç, Yunus Emre ile ilgili sunum yaptı.