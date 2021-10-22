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Arslantepe'den Yenikapı'ya Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı - Son Dakika

Arslantepe'den Yenikapı'ya Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı

22.10.2021 14:50
Arslantepe'den Yenikapı'ya Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 21-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Malatya Tanıtım Günleri' etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi.

Arslantepe'den Yenikapı'ya Malatya Günleri adı altında Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından 4'üncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı etkinlik alanında yapılıyor. 24 Ekim tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya'nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü misafirlere tanıtılacak.

Malatya Tanıtım Günleri kapsamında etkinlik alanında Malatya'da yapılan ve yapılacak olan projelerin ziyarete gelen misafirlere tanıtıldığı stant kuran Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yaşayan Malatyalılara ve etkinliğe katılan misafirlere yapılan, devam eden ve yapılacak olan projeleri tanıttı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin açılışına katılan ve İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya gelen Başkan Gürkan, yapılan etkinlikle İstanbul'da yaşayan Malatyalıların sılayı rahim yapacaklarını söyledi. Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilendi.

Başkan Gürkan konuşmasında, "Malatya'yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı destan şehrimizden değişik medeniyetlere payitahtlık yapmış İstanbul'a sevgi, saygı muhabbetlerimizi sunuyoruz. Necip Fazıl İstanbul'u yâd ederken şöyle diyor; 'Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sünbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul' diyor. Bu güzel şehirde Malatya nüfusunun iki katı nüfus yaşamaktadır. İstanbul'da 1,5 milyon Malatyalı nüfusumuz var. Dolayısıyla Malatya ile İstanbul arasında güzel bir köprü var. Malatya tanıtım günlerinin temel amacı da Malatya ile İstanbul'da kucaklaşması. Malatya'nın kültürel, sosyal, ekonomik değerlerini, gastronomi noktasında mutfak değerlerinin de bütün ülkemize tanıtılmasını amaçlamaktadır. Biz göreve Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yer diyerek başlamıştık. Bugün UNESCO Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı yer olduğunu tescil etti. Dolayısıyla Malatya Türkiye'nin parlayan yıldızıdır ve Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacaktır. Malatya tanıtım günlerine katkı ve katılımlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen açılış programının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinlik alanında kurulan Malatya Büyükşehir Belediyesi standına gelen misafirler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Gürkan, standı ziyarete gelen Malatyalılarla sohbet etti. Başkan Gürkan ayrıca Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde yer alan stantları da ziyaret ederek Malatyalılar başta olmak üzere birçok ilden gelen misafirlerle sohbet etti.

4.Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış programının ardından protokol üyeleri Malatya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stant başta olmak üzere etkinlikte kurulan stantları gezdi.

Yenikapı, İstanbul, 24 Ekim, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arslantepe'den Yenikapı'ya Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı - Son Dakika


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