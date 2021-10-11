Artuklu Belediyesinden ödeme işlemleri için online hizmet - Son Dakika

Mardin Artuklu Belediyesi, belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Belediyesi internet üzerinden borç sorgulama ve borç ödeme kolaylığını sağlamak için e-belediye internet sayfası erişime açıldı.

Vatandaşlar, e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapıp, tüm işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardinlilere e-belediye internet sayfasından vergi borcunu sorgulama, ve online olarak borcunu ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti.

Vatandaşlara, belediyeye gelmeden işlemlerini daha etkin, pratik ve hızlı biçimde internet üzerinden yapabilmesine olanak sağlayan e-belediye sayfasının, birçok hizmeti beraberinde sunduğunu dile getiren Tutaşı, Artuklu Belediyesi olarak teknolojinin ve internetin bütün imkanlarını kullanarak, vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade etti.