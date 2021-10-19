Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi - Son Dakika

İl Garnizon Komutanlığınca Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Milli İrade Salonunda düzenlenen konseri, Vali Yılmaz Doruk , Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin , İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen , bazı daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar izledi.

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım