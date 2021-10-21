Artvin'de yaban hayatı görüntülendi - Son Dakika

Artvin'de yaban hayatı görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntüleniyor.

Artvin'de doğal yaşamı görüntülemek için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüleri kaydediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için ormanlık alanlara fotokapanlar kuruluyor.

Yaban hayvanlarının yaşamlarının takip edilmesinde önemli rol oynayan fotokapanlar, özellikle nesli tükenme tehlikesinde olan, korunması gereken yaban hayvanlarının yaşamlarının kaydedilmesine büyük katkı sağlıyor.

DKMP ekipleri tarafından Artvin'in farklı bölgelerine kurulan kapanlara, kurt, yaban keçisi, kızıl geyik, karaca, tilki, ayı, keklik, kartalı gibi bir çok hayvan görüntülendi. Son olarak ise yaban keçisi, kurt ve kekliklerin ormanlık alanda beslendiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde yaban hayvanları toplu tek dolaşarak beslendiği görülüyor.