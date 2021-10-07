Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı ARTVİN - Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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