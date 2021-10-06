Arzum Uluslararası Perakende Zirvesi'nde dünya teknoloji devleriyle yan yana - Son Dakika

Arzum, dünya teknoloji devlerinin de yer alacağı Budapeşte'de gerçekleştirilecek Uluslararası TCG Perakende Zirvesine katılacak.

Arzum açıklamasına göre, Arzum, Avrupa teknoloji devleri ve perakendecilerinin liderlerini buluşturan 7. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde yerini alacak.

Salgın nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek olan zirveye Arzum'un yanı sıra Avrupa'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden teknoloji devleri katılacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 5-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak zirvede, salgının ardından dev endüstrinin nasıl yeniden inşa edilip yoluna devam edebileceği masaya yatırılacak.

Arzum, Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde kuracağı özel stantta, birçok farklı kategoriden inovatif Arzum ürününün yanı sıra Arzum OKKA ailesi ve bu ailenin yeni üyeleriyle yerini alacak.

Yoğun program boyunca Arzum standına uğrayan katılımcılar, Arzum OKKA ürünleriyle yapılmış tam kıvamında, bol küpüklü ve eşsiz lezzetteki Türk kahvesinin tadına varma fırsatı elde edecek.

Zirveye 2019 yılından beri katılan Arzum, bu yıl da kendi markalarını temsil edecek. Tüm dünyada küçük ev aletleri ve perakende sektöründeki son gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı sunacak olan zirvede Arzum, geçtiğimiz 1,5 yılda marka olarak yaşadığı tecrübeleri ve sorunlar için çözüm önerilerini, diğer teknoloji ve perakende devlerinin temsilcilerine birinci ağızdan aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum CEO'su Mete Zadil, 1,5 yıl aranın ardından tekrar Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Teknoloji ve inovasyon odaklı bir şirket olarak dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji devlerinin buluştuğu bu zirvede olmayı çok önemsediklerini aktaran Zadil, "Geride bıraktığımız 55 yılda büyük başarılara imza attık. Bir Türk şirketi olarak kurulduğu günden beri sürekli büyüyen, bugün küçük ev aletleri sektöründe lider konuma gelen Arzum, ürünlerini sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişiye ulaştırıyor. Teknolojik ve inovatif tasarımlara sahip ürünlerimizle global bir marka olmak en büyük hedefimiz ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolumuzda bize büyük katkı sunduğuna inandığımız Uluslararası TCG Perakende Zirvesi gibi dev organizasyonlara bundan sondan sonra da katılarak gelişmeleri yakından takip etmeye, birikimlerimizi dünyaya aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arzum'un en yenilikçi marka ve perakendecilerin ödüllendirildiği TCG Ödülleri'nde Arzum OKKA ürünleri ve global iletişimiyle Kategori Uzmanı Ödülü'nün yanı sıra Ürün Yenileme Projesi ile Arzum Sürdürülebilirlik Ödülü başvurusu olmak üzere iki başvurusu bulunuyor.

Pandemi koşulları gözetilerek, sıkı güvenlik tedbirleri içinde gerçekleştirilmesi planlanan 7. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'ne yüz yüze katılmayı tercih etmeyenler için online erişim imkanı da sunulacak.