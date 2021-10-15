ASEAN, darbeci Myanmar yönetiminin Liderler Zirvesi'ne katılımını görüşecek - Son Dakika

KUALA Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, örgütün bu yılki Liderler Zirvesi'ne katılmasına izin verilip verilmeyeceğini değerlendirmek üzere toplanacak.

Temsilciler, Myanmar'daki siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, gözaltındaki devrik lider Aung San Suu Çii ile görüşmesine izin verilmemesi üzerine acil toplanma kararı aldı.

Güneydoğu Asya ülke temsilcilerinin, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, iktidardaki ordu komutanının 26-28 Ekim'deki zirveye katılma durumunu görüşeceği bildirildi.

ASEAN Özel Elçisi Yusuf'un, 18 Ekim'de Myanmar'a gidebileceğini belirten Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, bugünkü toplantıya ilişkin, "Bu akşam, söz konusu ziyaretin ayrıntılarına bakacağız. (Askeri yönetimde) Eğer gerçek bir ilerleme yoksa, Malezya'nın tutumu bellidir, generalin zirveye katılmasını istemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. da Malezya'nın tutumuna destek vererek, "Eğer herhangi bir şekilde yumuşarsak, bölgesel gerçek bir örgüt olarak güvenilirliğimizi kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir ASEAN yetkilisi, generalin toplantıya katılmasına ilişkin farklı seçeneklerin masaya yatırılacağını belirtti. Söz konusu seçenekler arasında askeri liderin toplantıya katılmaktan men edilmesi, toplantıya katılmasına izin verilmesi ancak söz hakkı tanınmaması ya da yerine alt düzey bir temsilcinin katılmasına izin verilmesinin yer aldığına işaret edildi.

Uluslararası toplumun Myanmar'da demokrasinin yeniden işletilmesi için daha çok çaba göstermesini beklediği ASEAN, cunta yönetiminin tutukluları salıvermesi için çalışmalar yürütüyor.

General Min Aung Hlaing'ın zirveye katılmasına izin verilmesinin, Myanmar'daki askeri yönetimin meşru hükümet olarak tanınması anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Dün, ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ile görüşmesine izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Myanmar'ın da dahil olduğu 10 üyeli ASEAN, Aung San Suu Çii'nin sivil hükümetini darbeyle deviren askeri yönetimle müzakere yapması için ağustosta Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'u Myanmar Özel Temsilcisi olarak seçmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, ülkeyi iki yıl içinde yeni seçimlere götürme ve siyasi çözüm bulmak için ASEAN ile iş birliği yapma taahhüdünde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.