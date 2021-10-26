ASEAN ülkeleri, zirveye katılmayan Myanmar askeri yönetimini eleştirdi - Son Dakika

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleri, bugün başlayıp 28 Ekim Perşembe günü sona erecek zirveye katılmayan Myanmar askeri yönetimini, Birlik liderlerinin mutabık kaldığı konularda "ilerlemelerin yavaş" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

The Straits Times'ın haberine göre, çevrim içi düzenlenen ASEAN zirvesi, Myanmar askeri yönetiminin toplantıyı protesto etmesi nedeniyle 9 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, ana gündem Myanmar olurken; Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Myanmar krizinin çözümü için ASEAN liderlerinin mutabık kaldığı 5 konuda "ilerlemelerin yavaş" olduğunu vurgulayarak, zirveye katılım sağlamayan Myanmar askeri yönetimini eleştirdi.

Lee, Myanmar askeri yönetiminin ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf ile iş birliği yapmaya çağrılması gerektiğine işaret ederek, mutabık kalınan konuların uygulanmamasının hem Myanmar halkı hem de ASEAN'ın güvenilirliği açısından ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ise, "Myanmar, ASEAN ailesinin hala değerli bir üyesidir. Malezya, Myanmar'da demokrasiye dönüşünü ve gelecek zirvelere bu ülkeden en yüksek seviyede katılım olmasını umut etmektedir." ifadelerini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo da Myanmar'ın, ASEAN ülkelerinin diplomatik girişimlerini hoş karşılamayan tavırlarını "esefle karşıladığını" aktarırken, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Birliğin Myanmar'ı kovmadığını, Myanmar'ın kendisinin katılım sağlamadığını dile getirdi.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ise Myanmar'a ASEAN'a güvenmesi çağrısında bulunarak, "Myanmar'ın, halkının yararına bölgesel barış, istikrar ve refah için demokratik sürece dönmesinin yanı sıra barışı tesis etmesine yardım etmede ASEAN'a güveneceğine umduğunu" belirtti.

Ayrıca Birlik üyesi liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iş birliği içinde çıkmak ve artan ABD-Çin rekabetinin gölgesinde bölgenin çıkarlarını korumak yönünde neler yapılabileceği konusunu da masaya yatırdı.

Öte yandan Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing yerine ASEAN zirvesine davet edilen "siyasi olmayan temsilcinin", zirveye katılım göstermediği açıklandı.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Suu Çii, ilk kez askeri mahkemede ifade verdi

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, ilk kez askeri mahkemede ifade verdi.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Suu Çii, darbeyi eleştiren açıklamalarıyla ilgili ifade vermek için başkent Nepido'daki askeri mahkemede hakim karşısına çıktı.

Suu Çii'nin yargılaması basına kapalı olarak yapılırken; ifadesinin detayları ise askeri yönetiminin getirdiği yasak nedeniyle basına açıklanmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.