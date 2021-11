ASELSAN'ın stratejik ortak sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika

ASELSAN'ın stratejik ortak sayısı 75'e yükseldi

ANKARA - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlerle her yıl stratejik iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını hatırlatarak, "2018 yılında sayısı 24 olan stratejik ortaklarımızı 2019 yılında 36'ya, 2020'de 50'ye ve bugün aramıza katılan yeni 25 ortağımız ile 75'e çıkardığımızı büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum" dedi.

ASELSAN'ın onaylı tedarikçileri arasından şirket için kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri artıran üretimler ve tasarımlar yapan, bu alanda yüksek performans göstermesinin yanı sıra ASELSAN'ın büyüme hedeflerine paralel bir potansiyele sahip şirketler belirlenerek bu firmalar ile "Stratejik İş Birliği Anlaşması" imzalanıyor.

Çalıştıkları faaliyet alanında ASELSAN'ın öncelikli tedarikçisi olan ASELSAN Stratejik Ortakları, aynı zamanda ASELSAN tarafından sağlanan desteklerden öncelikli olarak faydalanabiliyor. Mevcut stratejik ortakların performanslarının izlenmesi ve potansiyel yeni ortakların belirlenmesi faaliyetleri de oluşturulan bir komisyon aracılığı ile her yıl düzenli olarak yürütülüyor. Buna göre, Ankara'da özel bir otelde, ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması programı düzenlendi. Programa ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi ile iş ortakları katıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Görgün burada yaptığı konuşmasında, ASELSAN'ın dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olduğunu ifade ederek, "ASELSAN'ın 2020 yılı cirosu 16.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketimiz 2020 yılını ciro olarak hem lira hem de dolar bazında tarihi bir rekor seviye ile kapatmıştı. Güçlü finansal performansı, teknolojideki liderliği, topluma ve çevreye duyarlılığı ve büyük Türk milletinden aldığımız güç ve ilham ile her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Büyürken çok değer verdiğimiz insan kıymetimizi son 4 yılda yüzde 68 oranında artırarak 9 bini aşan nitelikli insan gücüne kavuştuk" diye konuştu.

Stratejik ortaklara seslenen Prof. Dr. Görgün, "Sizleri ekosistemimizde en büyük destekçilerimiz ve yol arkadaşımız olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın önceliklerinden birisinin milli ve yerli çözümlerle savunma alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken yeni kaynaklar bularak tedarik zincirinin yetkinliğini artırmak olduğun dile getiren Görgün, "Tüm bu gelişimin bir parçası olarak tedarikçilerimiz ile ama en önemlisi stratejik ortaklarımız olan iş birliklerimizi entegre bir çatı altında yürütmek amacıyla 2 sene önce gücümüz bir platformunu oluşturduk. Bu platform eliyle siz kıymetli tedarikçilerimizle başta millileştirme olmak üzere başta insan kaynakları, kaynak oluşturma, tedarikçi geliştirme ve eğitim gibi süreçlerimizi uçtan uca yönetiyoruz" dedi.

"ASELSAN tedarikçilerin her zaman, her konuda yanlarındadır"

Prof. Dr. Görgün, tedarikçilerin finansal sürdürülebilirliğine son derece önem verdiklerini ifade ederek, "ASELSAN'ın her zaman her konuda yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yıllardır başarı ile işlettiğimiz tedarikçi finansman sistemimizi bugün ülkemizin lider bankalarından biri olan Halkbank'ın katılımı ile daha güçlendiriyor ve bu alanda anlaşmalı banka sayımızı 15'e çıkarıyoruz. Bizler ASELSAN olarak sektörümüzde paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alanda iş birliklerimizi artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Stratejik ortaklık kavramı, firmalarımızın kendi tedarikçi ekosistemlerini oluşturmasına imkan veriyor"

Tedarik zinciri yönetiminin şirketlerin başarını ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen en önemli disiplinler arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Görgün, "Etkin tedarik zinciri yönetimi ise dünyaya sizinle aynı pencereden bakan, sizinle aynı vizyona sahip ve sizi uçtan uca her alanda destekleyen çözüm ortaklarımızın mevcudiyeti ile mümkündür. Ayrıca firmaların kurumsallaşmasına öncülük eden stratejik ortaklık kavramı, sanayileşme modelinin gelişmesinde anahtar teslimi çözümler sunan firmalarımızın ortaya çıkarılarak onların da kendi tedarikçi ekosistemlerini oluşturmasına imkan verdiğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bugün aramıza katılan yeni 25 ortağımız ile 75'e çıkardığımızı büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum"

ASELSAN olarak sektörde global oyuncu olma hedefiyle stratejik ortaklık modelini son derece önemsediklerini ve desteklediklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Görgün, "ASELSAN'ın onaylı tedarikçileri arasından kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değerini artıran üretim ve tasarım yapan, bu alanlarda yüksek performans gösteren ve ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlere her yıl stratejik iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Bu anlaşmalar ile iş birliğimiz yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüşüyor. Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN'ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlıyor. 2018 yılında sayısı 24 olan stratejik ortaklarımızı 2019 yılında 36'ya, 2020'de 50'ye ve bugün aramıza katılan yeni 25 ortağımız ile 75'e çıkardığımızı büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ASELSAN tarafından bankalarla anlaşmalar yaparak iş ortaklarına teminatsız finansman imkanının sunulmasının sağlanması kapsamında, "Tedarikçi Finansman Sistemi için Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün imza attı. Bu imza ile ASELSAN'ın anlaşmalı olduğu bankası sayısı 15'e yükseldi.

"Assolistler sonradan sahneye çıkıyor"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, imza törenini ardından şunları söyledi:

"İşin doğrusu ülkenin lider KOBİ bankasıyız ama neden bu finansman modeline geç kaldık? Bu konuda da biraz üzgünüz. Biliyorsunuz biz lider bankayız. Assolistler sonradan sahneye çıkıyor. Geç katılmanın birtakım dezavantajlarını ilerleyen zaman içinde avantaja çevirmeye çalışacağız. Ben bu vesileyle stratejik ortaklığımızın herkese hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

Programın ilk bölümü, Halkbank Genel Müdürü Arslan ve Prof. Dr. Görgün'ün hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.