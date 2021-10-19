Aşı olmayan doktor yoğun bakımdan 'aşı' çağrısı yaptı - Son Dakika

- Aşı olmayan doktor yoğun bakımdan 'aşı' çağrısı yaptı

Bu çağrıyı Bakan Koca'da paylaştı

ADIYAMAN - Aşı olmayan ve yoğun bakımda 1 aydan fazla süredir tedavi gören doktor 'aşı olun' çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu çağrıyı paylaştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Patoloji Uzmanı Dr. Siraç Erten, Covid-19 aşısı olmadı. Doktor Erten, korona virüse yakalandı. Evde karantinaya alınan doktor fenalaşınca görev yaptığı hastaneye getirildi. Durumu ağırlaşan Uzm. Dr. Siraç Erten, yoğun bakıma alındı. Bir aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavisi süren ve nefes almakta güçlük çeken, Doktor Erten'in 'aşı olun' çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktor Erten çağrısında, "Herkese merhabalar. Ben hekim olarak Covid-19 aşımı ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Bu süreçte toparlandım çok şükür. Ama hala tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar ve Covid-197a karşı tedbir alsınlar" ifadelerine yer verdi.