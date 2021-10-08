Üye Girişi
Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor

08.10.2021 15:07

Malatya'da yaşayan Mehmet Adıyaman, korona virüs aşısına inanmadığı için yaptırmadığını ve hastalığa yakalandıktan sonra pişman olduğu belirterek. "Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat atlatırdım" dedi.

Malatya'da yaşayan Mehmet Adıyaman, korona virüs aşısına inanmadığı için yaptırmadığını ve hastalığa yakalandıktan sonra pişman olduğu belirterek. "Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat atlatırdım" dedi.

Vak'a sayılarının ülke geneline göre yoğun olarak seyrettiği Malatya'da aşılama çalışmaları sürerken, hastanelerde de enfekte hasta yoğunluğu yaşanıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs servisinde tedavi gören 42 yaşındaki Mehmet Adıyaman, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyerek, "15 gün ağır geçirdim ama aşımı olsaydım daha rahat atlatırdım" dedi.

"Koronaya inanmıyordum"

Daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve korona virüse inanmadığını ifade eden Mehmet Adıyaman, "Daha önce koronaya yakalanmadım ve inanmıyordum. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Olmaz herhalde diyordum yakalandım. Çok ağır geçirdim. Keşke aşımı olsaydım. Bu kadar ağır atlamazdım" şeklinde konuştu.

"Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için aşınızı olun"

Hastalığı çok ağır geçirdiğini ve aşının önemini çok iyi anladığını vurgulayan Adıyaman, "Aşımı olsaydım, hastalığı daha rahat geçirirdim. Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar. Aşı bu işte, çok önemli. Yani aşınızı olun. Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için. Sağlık çalışanların daha rahat olması için aşımızı olalım hem onlar rahat etsin biz de rahat edelim. Lütfen aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı 14:50 Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi 14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Son Dakika Haberleri
14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı         
15:03
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 15:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement