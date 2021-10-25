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ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI - Son Dakika

ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI

25.10.2021 10:32
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI

ANTALYA'da 3 yaşında kas hastalığı DMD tanısı alan, 10 yaşında yürümesi duran ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet Günel (18), azmi ve başarısıyla ailesini ve doktorlarını gururlandırdı.

ANTALYA'da 3 yaşında kas hastalığı DMD tanısı alan, 10 yaşında yürümesi duran ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet Günel (18), azmi ve başarısıyla ailesini ve doktorlarını gururlandırdı. Liseden birincilikle mezun olup, bu yıl üniversiteyi kazanan Günel, asla pes etmediğini ve hedeflerinin peşinden gittiğini söyledi.

Antalya'da 3 yaşında kasların yıkımına neden olan DMD hastalığı tanısı alan, 10 yaşında yürümesi durduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet Günel, hayal ve hedeflerinden vazgeçmedi. Yardımsız hayatını sürdüremeyen, yürüyemeyen, ellerini çok iyi kullanamayan, zamanının büyük bölümünü yatakta geçiren Günel, Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Lisedeki başarısını girdiği üniversite sınavında da sürdüren Günel, bu yıl üniversitenin İngilizce bölümünü kazandı. Annesi Dilek Günel ve babası Barış Günel'in yardımıyla üniversiteye gidip gelen Mehmet Günel, akülü araçla girdiği sınıfında ise arkadaşlarından ve hocalarından büyük destek görüyor.

'DMD'Lİ ÇOCUKLAR ASLA PES ETMESİN'

Üniversite hayatının çok güzel gittiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Günel, DMD'li çocuklara pes etmemelerini, hayal ve hedeflerine sadık kalmalarını önerdi. Günel, 'Hayatlarına, sağlıklarına dikkat etsinler ve hedeflerinden asla vazgeçmesinler" dedi.

Üniversite bittikten sonraki planlarının ise netleşmediğini aktaran Günel, 'Bazı düşüncelerim var ama henüz net karar vermedim" diye konuştu.

'OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ'

Mehmet'in annesi, DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel, oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu belirtti. Günel, oğlunun üniversiteyi kazanmasının ardından hem çok sevindiklerini hem de bazı tereddütler yaşadıklarını söyledi. Hastalığı nedeniyle okulda sıkıntı yaşamasından korktuklarını belirten Günel, 'İlk başta 'Acaba okulda yapabilir mi, okul bize nasıl yaklaşımda bulunur' gibi tereddütlerimiz vardı. Okul sayesinde bunu aştık, gerçekten çok memnunuz" dedi.

'SKOLYOZ AMELİYATI OLMASA ÜNİVERSİTEYE GİDEMEYEBİLİRDİ'

Mehmet'in üniversiteye devam edebilecek durumda olmasının en önemli nedenlerinden birinin skolyoz ameliyatı olduğunu da vurgulayan Dilek Günel, DMD'li çocuklarda hastalık nedeniyle gelişen skolyozun tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Skolyozun duruş bozukluğuna neden olduğunu ve akciğerleri etkilediğini söyleyen Günel, 'Mehmet skolyoz ameliyatı olmasaydı şu an üniversiteye gidemeyebilirdi. Akciğerinde sıkıntı olabilirdi. Tamamen yatalak olabilirdi. Bu ameliyat sayesinde oğlum rahat ve okuluna gidebiliyor" diye konuştu.

Oğlu bir yandan üniversiteye devam ederken diğer yandan fizik tedavi ve kontrollerini aksatmadıklarını belirten Dilek Günel, Mehmet'in akülü aracında rahatlıkla oturabilmesini sağlayan Prof. Dr. Serdar Akalın'a da teşekkür etti. Günel, 'Aslında ilk başta bu ameliyattan çok korkuyorduk ama hocamız bize güven verdi. Şu an iyi ki bu ameliyatı yaptırmışız diyorum" dedi.

SKOLYOZ AMELİYATININ ÖNEMİ

Mehmet Günel'in skolyoz ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Serdar Akalın ise DMD'li çocuklarda birtakım duruş bozuklukları geliştiğini belirterek, 'Buna bağlı en önemli pozisyon bozukluğu da skolyozdur" diye konuştu.

Skolyozun ilerleyici duruma geldiğinde duruş bozukluğuna ek olarak akciğer kapasitesinde ve kalp kasında zayıflamaya neden olarak hayati sorunlara yol açabileceğine dikkati çeken Akalın, 'DMD'li hastalarda çoğunlukla ilerleyici skolyoz oluştuğu için ameliyat edilmeleri gerekiyor" dedi.

DMD hastalarının dik oturabilmesinin çok önemli olduğunu, skolyozun bunu engellediğini vurgulayan Prof. Dr. Akalın, 'DMD hastaları dik oturabildiklerinde akciğer sekresyonunu (balgam) çok daha rahat atabiliyorlar" diye konuştu.

DMD'li hastalarda yapılan ameliyatın normal bir skolyoz ameliyatına göre daha riskli olabildiğini de anlatan Akalın, 'Çünkü DMD'li hastalarda yapısal olarak direncinde farklılıklar var normal bireylere göre. Skolyoz ameliyatı bir ekip işi ve tecrübe gerektiriyor. Merkezimizde çok şükür bu ameliyatlarda bir komplikasyona rastlamadık" dedi.

DMD'li hastalarda ameliyatın ne zaman gerekli olduğuyla ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Akalın, 'Deformite belirli bir pozisyona geldikten ve hastanın duruşunu bozmaya başladıktan sonra ameliyat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ONUR DUYULACAK GENÇ'

Mehmet Günel'in ameliyat sonrası artık dik oturabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Akalın, 'Mehmet bizim bu konuda çok iyi sonuç aldığımız bir hastamız. Kontrollerini aksatmıyoruz" dedi.

Doktoru olarak Mehmet'in artık bir üniversite öğrencisi olmasından büyük gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Akalın, 'Hastalarımızın yaşama bağlı olmaları, ilerideki projelerini geliştirmeleri çok önemli. İnsan hayatındaki en önemli şey yaşama bağlılık. Mehmet bu konuda gerçekten onur duyulacak bir genç" diye konuştu.

ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI
ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI

Kas Hastalığı, Üniversite, Antalya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASLA PES ETMEYEN DMD HASTASI MEHMET'E ÜNİVERSİTE KAPISI AÇILDI - Son Dakika
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