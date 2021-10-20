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Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi - Son Dakika

Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi

20.10.2021 10:37

Japonya'da bulunan Aso Yanardağında patlama meydana gelirken, 5 ölçekli volkanik risk uyarı seviyesi 3'e yükseltildi.

Japonya'da bulunan Aso Yanardağında patlama meydana gelirken, 5 ölçekli volkanik risk uyarı seviyesi 3'e yükseltildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısında bulunan Kyushu Adası'ndaki Aso Yanardağında patlama meydana geldiğini açıkladı. Nakadake kraterinde yerel saatle 11.43'te gözlenen volkanik hareketlilik yetkilileri alarma geçirdi. Kumamoto eyaletinde bulunan ve bin 592 metre yüksekliği ile Japonya'nın ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olarak bilinen Aso Yanardağındaki patlamanın ardından 5 ölçekli volkanik risk uyarı seviyesi 3'e yükseltildi.

Patlamanın ardından ortaya çıkan volkanik külün dağın 8 kilometre güneyinde bulunan bir kamu binasına kadar ulaştığı öğrenilirken, lav parçaları ve sıcak akıntıların ise kraterin etrafındaki 1 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. Lav akıntıları ve kaya parçaları tehdidine karşı uyarıda bulunulurken, şimdiye kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi. Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno da gazetecilere verdiği demeçte, tırmanış için yanardağın çevresinde bulunan dağcıların durumunun kontrol edildiğini belirterek, şu ana dek kendilerine herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını doğruladı.

Patlamanın ardından gözlenen duman 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Yerel otoriteler, bölgeyi geçici olarak trafiğe kapatırken, halka ise dağa yaklaşmaktan kaçınma çağrısında bulundu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Aso Yanardağında 2019 yılında da küçük bir patlama meydana gelmişti. Japonya'nın yaklaşık 90 yıldaki en kötü volkanik felaketi olarak kayıtlara geçen Ontake Dağında Eylül 2014'te meydana gelen patlamada ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Ankara Sanayi Odası, Meteoroloji, Japonya, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi - Son Dakika
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