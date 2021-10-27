ASÜ'deki sahte doçent adliyede - Son Dakika

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ASÜ'deki sahte doçent adliyede

AKSARAY Sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Zehra Zulal Atalay Laçin adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde ASÜ İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik belgesi sahte olduğunun anlaşılmasının ardından Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesinin atamasını iptal ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. Şikayet üzerine Zehra Zulal Atalay Laçin emniyet mensupları tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zehra Zulal Atalay Laçin ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan ASÜ, "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan öğretim üyesinin, üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır" denildi.