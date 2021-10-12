Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya Pasifik ülkelerinden Pakistan, Japonya, Çin ve Tayvan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 689 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 259 bin 648'e yükseldi. Bu, 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı oldu. 21 Haziran'da Pakistan'da 663 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 18 artışla 28 bin 152'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 189 bin 742'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 611 artarak 1 milyon 712 bin 346'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 29 artışla 18 bin 3'e yükseldi.

Son bir günde 61 bin 813 kişiye virüs testi yapılırken 1250 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 444 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 56 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 130'a çıktı. 669 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin anakarasında bugüne dek toplam 96 bin 435 Kovid-19 vakası görülürken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesinde ise son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan 1'i hariç tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu, yurt içi kaynaklı vakanın ise nasıl ortaya çıktığının tespit edilemediğini bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 269 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. 60 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden, yeni vakaların Bulgaristan, Malezya ve ABD'den gelen 2'si kadın 2'si erkek yolcularda görüldüğü kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 309 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 306 hasta iyileşirken 157 hastanın tedavisi sürüyor.