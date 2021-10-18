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Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.10.2021 18:40
Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya Pasifik ülkelerinden Pakistan, Japonya ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya Pasifik ülkelerinden Pakistan, Japonya ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 663 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 265 bin 47'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 280'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 210 bin 897'ye çıktı.

Pakistan'da son 3 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 232 artarak 1 milyon 715 bin 372'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 18 bin 134'e yükseldi.

Son bir günde 21 bin 292 kişiye virüs testi yapılırken 664 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 312 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Çin'de ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinin başkenti Şian'da yerel kaynaklı 7 vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada vakaların, Şanghay'dan turist olarak bölgeye gelen 60'lı ve 70'li yaşlardaki çiftlerdin arkadaş grubu içinde görüldüğü kaydedildi.

Şian şehrinde grubun temasta bulunduğu toplam 1553 kişinin tespit edildiği ve bunlardan test edilen 1133 kişinin negatif çıktığı belirtildi.

Temastakilerle yakın bağlantısı olan 457 kişiye yapılan testlerden şimdiye dek sonuçları belli olan 54'ü de negatif çıktı.

Öte yandan Şian dışında, kuzeybatıdaki Ningşia Hui Özerk Bölgesinin Yinçuan kentinde 1 bağlantılı vaka tespit edildi.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 546 Kovid-19 vakası görülürken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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