Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya Pasifik ülkelerinden Pakistan, Japonya ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 554 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 266 bin 204'e yükseldi. Bu, 18 Ocak'tan bu yana Pakistan'da görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. 18 Ocak'ta Pakistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 440 idi.

Ölenlerin sayısı 12 artışla 28 bin 312'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 212 bin 687'ye çıktı.

Pakistan'da son 5 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 391 artarak 1 milyon 716 bin 132'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 10 artışla 18 bin 171'e yükseldi.

Son bir günde 53 bin 488 kişiye virüs testi yapılırken 787 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 276 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasındaki 31 idari bölgede, son 17'si yurt içi kaynaklı 30 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Yurt içi kaynaklı vakaların hafta sonunda Şanghay'dan Çin'in kuzey bölgelerine seyahat eden emeklilerden oluşan turist kafilesinde tespit edilen vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Şensi eyaletinin başkenti İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 8, Gansu eyaletinde 4, Beijing, Guicou, Yünnan, Şansi ve Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde 1'er yurt içi kaynaklı vaka tespit edildi.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 601 Kovid-19 vakası görülürken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 505 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, vakaların tamamının, yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 306 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 90 hastanın tedavisi devam ediyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların Macaristan, Filipinler, Endonezya ve ABD'den gelen yolcularda görüldüğü belirtildi.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 347 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti, 124 hastanın tedavisi sürüyor.