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Ata mesleği hayvancılıkta devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü - Son Dakika

Ata mesleği hayvancılıkta devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

12.10.2021 11:08
Ata mesleği hayvancılıkta devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğup büyüdükleri köyde yaklaşık bir asırdır hayvancılık yapan Doymuş ailesi, ata mesleğini devlet desteğiyle devam ettiriyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğup büyüdükleri köyde yaklaşık bir asırdır hayvancılık yapan Doymuş ailesi, ata mesleğini devlet desteğiyle devam ettiriyor.

Doymuş ailesi için hayvancılık, 1930'lu yıllarda ilçeye bağlı Acıyurt köyünde Fikri Doymuş ile başladı.

Köyde ailesinin geçimi için yaklaşık 20 sene besicilik yapan Doymuş vefat edince, bayrağı oğlu İsa devraldı.

Babasından öğrendiği hayvancılığı çetin doğa şartlarına rağmen 50 yıla yakın devam ettiren İsa Doymuş, mesleğin püf noktalarını tıpkı babasının kendisine aktardığı gibi oğlu Yalçın'a öğretti.

Yalçın Doymuş da 90 yıl önce dedesiyle başlayan hayvancılık serüvenini, devlet desteğiyle artırdığı sürüsünün bakımını oğlu Alperen ile sürdürüyor.

Devlet desteğiyle 85 koyun daha aldı

4 çocuk babası, 48 yaşındaki Yalçın Doymuş, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren babasının yanında büyük hevesle öğrendiği hayvancılığı 25 yaşında tamamen devraldığını, babasının ise 6 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

Sivas Valiliğinin hayata geçirdiği "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında sunulan uzun vadeli kredi desteği imkanından yararlanıp hayvan sayısını artırdığını belirten Doymuş, "Projeye geçen yıl başvuru yaptık. 130 koyunum vardı, proje sayesinde 85 koyun daha aldım. Sayıyı zamanla 250'ye kadar çıkardım. Oğlumla hayvanların tüm bakımıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

İşlerini daha da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Doymuş, "Koyunlarımın hepsi 'Kangal Akkaraman' cinsi. Bakımı aksatılmadığı takdirde ikiz doğum oranı çok yüksek. Bunların kuzusunu satıp geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Ailenin hayvancılıkla uğraşan son temsilcisi 22 yaşındaki Alperen Doymuş ise ata mesleğini severek yaptığını dile getirerek, "Hayvancılığı dedem babama öğretmiş, babam da bana öğretti. Hayvanları her gün meraya otlatmaya götürüyorum, sonra tekrar ağıla getiriyorum. Ağılda da babamla bakımlarını yapıyoruz. Neredeyse günün 24 saatini burada geçiriyorum ama hiç yorulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata mesleği hayvancılıkta devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ata mesleği hayvancılıkta devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü - Son Dakika
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