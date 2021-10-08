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"Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri" Erdal Eren Kültür Merkezi'nde başladı - Son Dakika

"Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri" Erdal Eren Kültür Merkezi'nde başladı

08.10.2021 10:21

Açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, onur konuğu Şükrü Erbaş, Festival Direktörü Şair Haydar Ergülen, Hırvatistan'ın önde gelen üç Hırvat şairi Darija Zilic, Goran Beus Richtemberg ve Marjan Grakaliç, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu ile şiirseverler katıldı.

"Şiir Günleri'nin" onur konuğu Türkçe'nin yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Şükrü Erbaş yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bizim büyük ustamız Nâzım Hikmet'in adına düzenlenen böyle bir şiir buluşmasına beni "Onur Konuğu" olarak davet eden herkese; Ataşehir Belediyesi yönetimine, Sayın İlgezdi'ye, Haydar Ergülen'e, Belediyenin emeği geçen bütün yönetici ve emekçilerine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyorum. Buluşmanın konuğu bütün şair kardeşlerimi ve burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum."

Şükrü Erbaş, "Benim arkamda aynı dilde, kültürde, coğrafyada yaşadığımız çok büyük dört şair var: Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Nâzım Hikmet. Ben, onların yazdığı o büyük şiirlerin hiç olmazsa eteklerinde yer alacak, onları da kendimi de mahcup etmeyecek, üzerimde soğuyup duran zamanın ağırlığını bir iç çekiş kadar olsun göğüsleyecek şiirler yazmak istedim. Onların hayatları kadar engin bir gönülle yaşamak istedim. Onların, sadece yaşadıkları zamana değil bütün zamanlara meydan okuyan o büyük başkaldırılarını, en büyük miras olarak taşımak istedim. Aşktan, emekten, şiirden ve utanma duygusundan başka bir hayatım olmasın istedim" şeklinde konuştu.

Şiir Günleri Direktörü Haydar Ergülen yaptığı konuşmada, "Şiir Günlerinin, Nâzım Hikmet'i yitirdiğimiz 3 Haziran gününü de kapsayan 4 günlük bir buluşma olduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle üçüncüsünü bu yıl 7-10 Ekim arasında yapılacak. Üçüncü kez konuk ülke şairlerini ağırlıyoruz. Bu yıl üç seçkin Hırvat şairi konuğumuz oluyor. Bir dil, ülke şiirini farklı şairleriyle tanımayı, onları hem Türkiye'den katılan şairlerle hem izleyenlerle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Açılış konuşmaları ve plaket sunumundan

sonra konuk ülke Hırvatistan'ın önde gelen üç Hırvat şairi Darija Zilic, Goran Beus Richtemberg ve Marjan Grakaliç kendi şiirlerini okudular.

Hem kendi şiirlerini hem de başka şairlere ait şiirleri besteleyen şair ve müzisyen Tozan Alkan ve arkadaşları da müzik dinletileriyle program da yer aldılar.

Şiir Günleri 10 Ekim'e dek çeşitli etkinliklerle sürecek. Festivalin 8 Ekim'de yapılacak bölümünü kardeş belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesiyle birlikte gerçekleştirilecek.

Festival katılımcıları Hırvat şairlerle birlikte Büyükada'da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacaklar ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacaklar.

3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri'nde genç şairler de unutulmadı. Festivalde on iki genç şair "Genç Şiir" panelinde bir araya gelecek ve şiir yazarken yaşadıkları duyguları ile yazın dünyalarını anlatacaklar.

Şiir Günlerinde ülkemizden İsmail Afacan, Osman Bozkurt, Tuba Bozkurt, Gökçenur Ç., Âba Müslim Çelik, Mehmet Erte, Devrim Horlu, Metin Kaygalak, Nilay Özer, Zeynep Derya Rota, Sinem Sal, Engin Turgut yer alacak.

Aynı zamanda 9 Ekim Cumartesi günü, Nâzım Hikmet ile ilgili iki kitap yazan değerli yazar ve şair Atilla Birkiye; büyük ustanın eşi Piraye Hanım'a yazdığı şiirleri anlatacak.

Günümüzün gözde müzisyenlerinden Erdal Güney şiirseverlere unutulmaz müzik dinletileri sunacak.

Şairler sitelerde şiir sohbetlerine katılacak

3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri'nin son etkinliği 10 Ekim Pazar günü Ataşehir'de yer alan çeşitli sitelere yapılacak ziyaretler ve bu sitelerde düzenlenecek olan şiir dinletileriyle son bulacak.

Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Ataşehir, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri' Erdal Eren Kültür Merkezi'nde başladı - Son Dakika


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