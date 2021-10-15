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Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti

15.10.2021 16:28
Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti

Dördüncü kez kutlanan E-Atık toplama etkinliğinde; küresel ölçekte farkındalığın artırılması için tüketicileri E-atık geri dönüşümüne teşvik ederek döngüsel, sürdürülebilir ekonomi ve çevresel e-atık yönetim modellerin oluşturulması hedefleniyor.

Bu özel günde, Ataşehir Belediyesi, Fetih Mahalle Muhtarlığı ve Fetih Mahallesi Dayanışma Derneği de "Bizim Mahalle Projesi" kapsamında bir farkındalığa imza attı. Fetih Mahallesi sakinleri evlerindeki bozulmuş ya da kullanılmaz durumda olan elektronik eşya, küçük ev aleti, kişisel bakım cihazı, lamba ve benzeri atıkları Fetih Mahallesi Muhtarlığı'na teslim ettiler.

Ayrıca bugün toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom iş birliğiyle yürütülen "Otizmin Farkındayız Geri Dönüşümle Yanınızdayız" projesine bağışlanarak otizmli çocukların eğitimine destek sağlanacak.

Ataşehir Belediyesi kuruluşundan bugüne dek 103 ton e-atık topladı. Etkinlikte ise 165 kg. e-atığı geri dönüşüme kazandırarak, elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye verdiği zararının önüne geçilmesine katkı sağladı.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar uygun biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği taktirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve çevre, insan sağlığına geri dönülemez zararlar veriyor.

Bu kapsamda Ataşehirliler taşınabilir atık elektronik eşyalarını; Ataşehir Belediyesi Yeşil Nokta Geri Dönüşüm Ünitelerine, Ataevleri'ne ve mahalle muhtarlıklarına bırakabilir. Taşınamayacak derecede olan atık elektronik eşyalar için Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüyle irtibata geçilebilir.

Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti

geri dönüşüm, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi hazırladığı bir etkinlikle E-Atık Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika
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