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Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

07.10.2021 14:11
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın, müebbet ve 33'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın, müebbet ve 33'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre A. ile Muhammed D. ve avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın annesi Ayten Yılmaz ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Emre A., bir yıldır bu olayın travmasını yaşadıklarını belirterek, "İçinde bulunduğunuz durumun biz de farkındayız üzgünüz benim de kızlarım var. Acılarını anlıyorum ama asla suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanık Muhammed D. ise olayın yaşandığı daireden diğer sanık Emre A. gittikten sonra, Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu odanın kapısını çaldığını belirterek, "Küt diye bir ses geldi. O cam ileri doğru açılan bir cam, yana doğru değil. İsteseniz bile atamazsınız. Sinirlendi, eşya fırlattı diye düşündüm. Bulunduğum odadan aşağıya baktığımda yerde rahmetli yatıyordu. Şok oldum diğer güvenliğe gittim. Ambulans aramasını söyledim. Bizim de ciğerimiz yanıyor. Ben karşınızda olmaktan utanıyorum. Bir senedir her gün nasıl oldu diye düşünüyorum. Bir insan çantasıyla neden atlar bilmiyorum." diye konuştu.

Şeyda Yılmaz'ın annesi Ayten Yılmaz da kızının psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını, bu nedenle intihar ettiğini düşünmediğini belirterek, "Buraya bu saygın makama böyle bir konuyla geldiğim için bir öğretmen olarak çok üzgünüm. Karşımda yalan beyanlarla hikaye yazmış kişileri dinliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Ayten Yılmaz'ın avukatı Merve Uçanok ise sanıkların bir gün dahi tutuklanmamasının vicdanları rahatsız ettiğini söyledi.

Söz verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Şeyda Yılmaz'ın tırnağında sanıklardan Muhammet D.'nin DNA'sının tespit edildiğini, bu durumun da sanık ile maktul arasında bir temas olabileceğini gösterdiğini belirterek, sanıkların tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplandığı, sanıkların savunmalarının alındığı, haklarında verilen adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirdikleri gerekçeleriyle tutuklanmalarına yönelik talepleri reddetti.

Şeyda Yılmaz'ın pencereden düştüğü ana yönelik görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilerek netleştirilmesinin istenmesine karar veren heyet, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak Yılmaz'ın olay sırasında aldığı alkol ve ilaçların algılama yeteneğini ne ölçüde etkilediği hususunda rapor düzenlenmesinin istenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, arkadaş olan sanıklar Emre A. ile Muhammed D'nin 17 Eylül 2020'de Ataşehir'de bir restorana gittikleri, ilerleyen saatlerde burada arkadaşıyla oturan Şeyda Yılmaz ile sohbet ettikleri, ardından birlikte Muhammed D'ye ait bir rezidansın 8. katındaki daireye geçtikleri aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Muhammed D'nin, Yılmaz ve sanık Emre A'nın 1 saat zaman geçirdikten sonra Emre A'nın daireden ayrıldığını, çok geçmeden dışarıdan duyduğu ses üzerine aşağıya baktığında Yılmaz'ın yerde yattığını gördüğünü, güvenlik görevlilerine ve Emre A'ya haber verdiğini ileri sürdü.

Sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, Şeyda Yılmaz'ın annesinin kızının herhangi bir sorunu olmadığını, intihar edebileceğini düşünmediğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Adli Tıp raporlarında Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Yılmaz'ın hürriyetini tahdit ettikleri, cinsel saldırıda bulundukları, cebir kullanarak intihara sürükledikleri, bu nedenle kasten öldürme eyleminden sorumlu olmaları gerektiği vurgulandı.

İddianamede, sanıklar Emre A. ile Muhammed D'nin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 21 yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ayten Yılmaz, Ambulans, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 8. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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