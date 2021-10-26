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Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

26.10.2021 14:04
Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Son dakika haberler... ATAŞEHİR'de iki gün önce asker eğlencesi yapan kişiler, tüneli kapatarak otomobilin üzerine çıkıp dans etti.

ATAŞEHİR'de iki gün önce asker eğlencesi yapan kişiler, tüneli kapatarak otomobilin üzerine çıkıp dans etti. O görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

Ataşehir'de iki gün önce asker eğlencesi yapan bir grup, Ataşehir Halk Caddesi'nde bulunan tüneli kapatarak otomobilin üzerine çıkıp dans etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler otomobilin plakasını tespit etti. Polis ekipleri 34 ELJ 374 plakalı otomobilin sürücüsü A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü A.M.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 144 lira, 'Yüksek sesle müzik dinlemek' suçundan 144 lira, 'Tünel içinde duraklamak' suçundan ise 144 lira olmak üzere toplam 432 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca otomobil sürücüsü A.M'ye, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Ataşehir, Otomobil, Polis, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELİ KAPATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika
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