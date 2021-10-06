Ataşehir'de denetim noktasındaki trafik polisine çarptı - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, denetim yapan trafik polisine çarptı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. 34 CSL 111 plakalı otomobilin sürücüsü Büşra Gürel, bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince denetim noktasındaki trafik polisi ve aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı da başka otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Büşra Gürel ve polis memuru Furkan Tahiroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için dubalarla önlem aldı. Kaza nedeniyle Çamlıca Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılarak trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.