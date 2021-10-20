Ataşehir'de İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, aniden yaya geçidine çıkarak karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.

Caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.