ATAŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

Ataşehir'de metro inşaatında çalışan 1 işçi vincin sepetinden düşerek yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro hattı Kayışdağı Caddesi'ndeki metro istasyonu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yaparken vinç sepetindeki işçi dengesini kaybederek, istasyon için kazılan alana düştü. İşçi yaralanırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan işçi düştüğü vincin sepetine konularak yukarıya çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan şantiye alanı da havadan görüntülendi.