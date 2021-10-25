Ataşehir'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı - Son Dakika

Mustafa ESEN/ ATAŞEHİR'de otomobille hafif ticari araç cadde ve sokağın girişiminde kafa kafa çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çevre sakinleri yolun bu bölgesinde çok sık kaza olduğunu öne sürdü.

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında sokaktan çıkan Dursun Karataş'ın kullandığı 34 BUS 653 plakalı otomobille, cadde üzerinde giden Kerem Öztürk'ün kullandığı 34 RV 6237 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Kerem Öztürk ve Dursun Karataş yaralanırken, park halindeki otomobilin içerisinde müzik dinleyen çevre esnafı Halit Kaçak, şans eseri yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Kaza sırasında işyerinin önündeki otomobilin içerisinde müzik dinleyen Halit Kaçak, "Burada aşağı yukarı 30 senedir yaşıyorum. Devamlı burada kaza oluyor. Işıkların olmayışı, kasisin olmayışı nedeniyle sürekli kaza oluyor. Belediyeye bu durumu bildirdik. Daha önce medyada dile getirdik ama bir önlem alınmadı. Hem okul hem de pazar sokağı. Yetkililerin burada bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.