Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de 'Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de çevre esnafı tarafından sahiplenilen 'Fındık' isimli sokak köpeği, 2 kediyi emzirerek besledi. Kedilerin köpeğe yaklaşarak süt emdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yüzleri gülümsetti.
Görüntülerde, ayakta duran köpeğin kendisine yaklaşan 2 kediyi emzirdiği görülüyor.
Kaynak: İHA
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