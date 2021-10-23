ATAŞEHİR'DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

ATAŞEHİR Atatürk Mahallesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza saat 02: 00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Ulusoy Sokak ve Şerif Ali Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şerif Ali Caddesi üzerinde seyir halinde olan Çiğdem Yurdagül yönetimindeki 34 AEK 944 plakalı otomobil Ulusoy Sokak kesişimine geldiği sırada dönel kavşak üzerinde kontrolden çıkarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Yurdagül itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulans yardımıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın görgü tanığı Yalçın Karatepe "Evime giderken sağ tarafta bu aracı gördüm. Dumanlar çıkıyordu. Hemen aracımı sağa park ettim. Cep telefonumun ışığını yakıp arabanın yanına gittim. Bir baktım arabanın içinde bir kadın var. Hemen kapıyı açtım. İçeride de telefon çalıyordu. Telefonda sanırım eşi vardı. 'Hayatım, hayatım' diye bağırıyordu. Korktum ama telefonu elime alıp buyurun dedim. Eşime bir şey mi oldu dedi telefondaki kişi. Eşinin ufak bir trafik kazası geçirdiğini belirttim. Ambulansı, polisleri ve itfaiyeyi aradım. Ambulans geldi ve kadını hastaneye götürdü. Benim gördüğüm kadarıyla durumu iyiydi. Bir kanama falan yoktu hiçbir yerinde. Benimle biraz konuştu. Elini tuttum. Abla beni duyuyor musun? Diye sorduğumda evet duyuyorum dedi. " ifadelerini kullandı. Kazalı otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.