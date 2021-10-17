Ataşehir'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önündeki otomobile çarptı.

Bir ticari taksi ile başka bir otomobilin de karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, ticari takside bulunan kadın yolcu F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekiplerince trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.