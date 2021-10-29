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Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor - Son Dakika

Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor

29.10.2021 12:59
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor

13 yıldır kapalı olan ve TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

13 yıldır kapalı olan ve TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilen Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor.

Bina içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

AKM'nin "kalbi" olarak nitelendirilen opera binası ise 14 katlı ve 49 bin metrekarelik alana sahip.

AKM içerisinde yapılan kültür sokağında; sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

YERLİ MALZEME KULLANILDI

Merkezin yapımında yüzde 70 yerli malzeme kullanıldığı açıklandı. Ayrıca çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı, 4 bin 700 metrekare alana sahip 'yeşil çatı' sistemi uygulandı. Böylelikle olabildiğince gün ışığından faydalanılması sağlandı.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri de yer alıyor.

DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİSİ

AKM'de yer alan sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

HIZLA TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat 2019'da temeli atma töreninde 'zafer anıtı' olarak nitelendirdiği AKM, TOKİ tarafından salgın şartlarına rağmen yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı.


Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Toki, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor - Son Dakika
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