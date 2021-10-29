Üye Girişi
Atatürk Kültür Merkezi "Sinan" eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Atatürk Kültür Merkezi "Sinan" eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak

29.10.2021 13:09
Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam "Sinan" operasının sahnelenmesiyle açılacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam "Sinan" operasının sahnelenmesiyle açılacak.

Yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni AKM, açılış etkinlikleri kapsamında çok sayıda opera, tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tenor Murat Karahan, AKM'nin açılışına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi.

AKM'nin hem İstanbul hem Türkiye hem de dünya sanatı için çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Karahan, AKM'nin dünya opera evleri arasında ilk 10'a girecek kalitede olduğunu ifade etti.

Karahan, "Hem teknolojik altyapısı hem akustiği hem kapasitesiyle gerçekten çok önemli, çok değerli, çok güzel bir salona, AKM'ye yeniden kavuşuyoruz. Çok büyük bir heyecanımız var Devlet Opera ve Balesi olarak. Bu salonu en çok kullanacak kurum olarak çok heyecanlıyız. Buranın güzelliğine, büyüsüne yakışır güzellikte, büyüklükte, değerli, özel opera ve bale temsillerini sahnelemek ve izleyicimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

AKM'nin Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağına işaret eden Karahan, "Sinan operasıyla AKM kapılarını yeniden açıyor. Gerçekten çok güzel oldu prodüksiyon. Çok fazla görüntü paylaşmıyoruz, sürpriz olsun diye. Hem müziği hem sahnelemesi, değerli sanatçılarımızla gerçekten tüyleri diken diken edecek, çok güzel bir gösteri hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kasımda "Aida" ve "Uyuyan Güzel" operaları AKM'de sahnelenecek

"Sinan" operasının bugün ve yarın iki gösterim yapacağını belirten Karahan, şunları kaydetti:

"7-8 Kasım'da da Verdi'nin ünlü Aida operasıyla izleyenlerimizi buluşturacağız AKM'de, Ankara, Antalya ve İstanbul operalarının prodüksiyonunda. Çok büyük ve değerli bir sanatçı grubuyla Aida'yı sanatseverlerle buluşturacağız. 9 Kasım'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) orkestrasının çaldığı ve ülkemizin birçok operasından değerli solistlerimizin yer alacağı bir gala konser olacak. 11 Kasım akşamı da 'Uyuyan Güzel' balesiyle açılış dönemimizi sonlandıracağız."

Ünlü prodüksiyonlarla yabancı sanatçıların da AKM'de sahne alacağını söyleyen Karahan, "Yurt dışından çok büyük sahnelerde söyleyen sanatçıları buraya davet ederken, nerede söyleyeceklerini gösterdiğimizde mutlaka etkileneceklerdir ve onlar için çok büyük bir artı olacaktır. Biz zaten DOB olarak çok üst düzey prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz, koromuz, orkestramız, balemiz ve solistlerimizle. Mutlaka çok önemli solist ve şefleri burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

Murat Karahan, gelecek sezon projelerine de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Gelecek sezon planlarımızdan biri, Bolşoy Balesi'nin değerli koreograflarından birini davet etmek. Hatta Bolşoy'dan bir iki solist dansçıyla beraber bir Kuğu Gölü planımız var, İDOB'un bale sanatçılarıyla. O yüzden artık biz de DOB olarak bu sahnenin hakkını verecek prodüksiyonlar yapacağız. Zaten bunu gerçekleştirecek altyapı ve sanatçılarımız mevcut. Biz zaten her şeyini kendi yapan bir kurumuz. 6 genel müdürlüğümüz de öyle. O yüzden bu büyük prodüksiyonları çok kolay bir şekilde çıkaracak ve gerçekleştirecek altyapıya sahibiz. Aynı şekilde sanatçı gücümüz de mevcut. Çok net söylüyorum, artık ileride dünyayla yarışacak prodüksiyonları AKM Sahnesi'nde kolaylıkla göreceksiniz."

Dev kürenin içinde 2040 kişilik opera salonu

AKM'nin de içinde yer aldığı "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" ise yarın başlayacak. Festival kapsamında, Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek.

Opera binası olarak 1946'da temeli atılan AKM, 1969'da tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan yapı, 1970'te çıkan yangında hasar gördü. Tadilatın ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.

Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösteren ancak restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedilen yeni AKM'nin temeli, 2019'da atıldı. AKM'nin ikonik yapısı ve karakteristik özellikleri korunurken, eski AKM'de bulunan seramik sanatçısı Sadi Diren'in duvarı birebir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdiven de aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Yenilenen AKM'nin girişindeki çelik konstrüksiyonlu dev kürenin içinde opera salonu yer alıyor. Kürenin yapımında 15 bin özel seramik parça kullanıldı.

İki bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji kullanıldı. AKM'nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan 805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.

Cumhuriyet, İstanbul, Opera, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Kültür Merkezi 'Sinan' eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika

Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım 12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı 10:34 Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular

Son Dakika Haberleri
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları         
13:12
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar         
12:31
TESK Başkanı Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir TESK Başkanı Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir         
12:23
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Kültür Merkezi "Sinan" eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement