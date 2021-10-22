Atatürk Mahalle Muhtarlığı yeni binasına kavuştu - Son Dakika

Eski muhtarlık binasının kullanılmaz duruma gelmesi ardından ekiplerini yönlendiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk Mahallesi muhtarlığı binasını yeniledi. Yeni muhtarlık binasında hizmete başlayan Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel ise Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Muhtarlık vatandaş ile belediye arasında önemli bir köprü kurduğuna işaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Muhtarlık binasını yenilediğimiz Atatürk Mahallemizde, Muhtarımız Nurhan Bozel'in misafir olduk. Bizleri misafir ettiği için kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Öte yandan deforme olmuş ve kullanılmayacak duruma gelen muhtarlık binalarının da yenileceği vurgusu yapıldı.