Atatürk'ü ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çeviriyorlar - Son Dakika

Mersin'de, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'e ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

Toroslar Belediyesi ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından organize edilen "Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında aralarında 3 görme engelli, 2'si kadın ve biri kanseri yenen 13 bisikletçi Korukent mahallesindeki Süper Enduro Pisti'nde bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan bisikletçiler burada son hazırlıklarını tamamladı. Bazı dernek, topluluk ve vatandaşlar bisikletçilere destek verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz da bisikletçilere Anıtkabir'e ulaştırmaları için Türk bayrağı verdi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Burada hem bilinçlendirme hem spor yapıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bir ve beraber oldukça devletimiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz yaşayacaktır." diye konuştu.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da bu yıl etkinliğin 5'incisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin geleneksel hale geldiğini dile getiren Uygun,"Bizim için çok önemli bir etkinlik. Bu etkinlikte engelleri de aşıyoruz. 3 görme engelli arkadaşımız var. 550 kilometre yol kat edeceğiz. 10 Kasım'da Ata'mızın huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Fahrettin Sadıç da projenin kendileri için çok anlamlı olduğuna dikkati çekti.

Çevredekilerin alkışlarıyla pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmayı hedefliyor.