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Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası - Son Dakika

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası

17.10.2021 15:14
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası

Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın, kesilip ters çevrilerek valilik binası önündeki mazgalların kapatılmasında kullanıldığı görüntüler gündem olmuştu. İddiaları doğrulayan Valilik, ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.

Zonguldak Valiliği'nin binasının dış cephesindeki 'Gençliğe Hitabe' yazısının olduğu levha, 2017 yılında söküldü. Yerine 21 Haziran 2019'da Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bulunan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının cam mozaiği yerleştirildi. Cam mozaik, dönemin Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol tarafından gerçekleştirilen törenle açıldı.

CHP VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, hitabenin uygun koşullarda, gerekli özen ile saklanıp saklanmadığına ve yerine tekrar ne zaman konulacağı ile ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu imzasını taşıyan cevapta, eserin çürüme ve bozulmasına yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Valilikten alınan bilgilerin paylaşıldığı yanıtta ayrıca "Zonguldak Valiliği'nce, eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açılabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. Zonguldak ilinin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin olduğu yere dünyanın en yaşlı porsuk ağacının cam granülden yaptırılan tabelası konulmuştur. Zonguldak Valiliği tarafından hitabenin valilik binasının dış cephesinde başka bir yere konulması hususunun yapının mimarı yapısı ve sanat estetiği açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir" denildi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabe levhasının kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası

''BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK''

Gençliğe Hitabe yazılı levhanın ise kesilerek valilik binası önündeki mazgalların üzerine konulduğu ortaya çıktı. Olayı ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, mazgalın üzerindeki 'Gençliğe Hitabe'yi göstererek sorumluları kınadı. Yavuzyılmaz, "Valiliğin önündeki mazgalların önüne Gençliğe Hitabe kesilerek ters çevrilip konmuştur. Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık" dedi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabe levhasının kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası

KESİLEN LEVHA MAZGALLARDAN KALDIRILDI

Kesilen levha mazgalların üzerinden kaldırılırken, Zonguldak Valiliği de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Hükümet konağının ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu levhanın kesilerek mazgala kapak yapıldığı iddiası - Son Dakika
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