Atatürk Üniversitesi'nde Cumhuriyet Şenliği - Son Dakika

CUMHURİYET'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde kutlamalar erken başladı. Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Şenliği'nde öğrenciler, havuza konan kano ve botlarda kürek çekti, duvara tırmandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin organize ettiği '29 Ekim Cumhuriyet Şenliği', renkli görüntüler oluşturdu. Dağcılık ve su sporları ile ilgili gösterilere sahne olan festivalde tırmanma duvarı ve sapan dikkat çekti. Sapana bağlandıktan sonra kendilerini bırakan öğrenciler, metrelerce yükseğe ulaştı. Dağcılık antrenörü Yunus Emre Karaca'nın gözetiminde de öğrenciler duvar tırmanışı yaptı. Türkiye Rafting Federasyonu sporcusu ve Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Cirit de arkadaşlarına havuzda raftingin inceliklerini anlattı.

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN CAĞ KEBABI İKRAMIŞenlik alanında öğrencileri yalnız bırakmayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , cağ kebabı ikram etti. Ustaların ocakta pişirdiği kebapları dağıtan Çomaklı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle şenliğin düzenlendiğini söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl 29 Ekim etkinlikleri düzenlediklerini belirten Dekan Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, iki amacı olduklarını söyledi. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayı istediklerini aktaran Prof. Dr. Kishalı, şenliğin hem bir kaynaşma hem de sportif faaliyetleri arttırmak için yapıldığını dile getirdi. Kishalı, kutlamaların 29 Ekim sabahı Palandöken'in zirvesine yapılacak tırmanışla sona ereceğini de kaydetti.