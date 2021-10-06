Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi - Son Dakika

Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı otoparkın içindeki direğe çıkarak intihar edeceğini söyledi.

VALİ GELMEYİNCE AŞAĞIYA İNDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.