Avcı Dolunayı 20 Ekim'de - Son Dakika

'Hasat Dolunayı'nın ardından sırada 'Avcı Dolunayı,' nam-ı diğer 'Kan Ayı,' var.

Tarihi 20 Ekim.

Bu ay Dolunay'ı 19'u Salı akşamından itibaren izlemeye başlayabilirsiniz, 20'si sabahı 10'dan itibaren Dolunay tam yuvarlak şekline bürünecek ve aynı akşam daha da ihtişamla ufukta belirecek.

Tarlalar tertemiz ve boş, kış aylarına hazırlık başlıyor ve yaz aylarında bolca etlenip butlanan geyikler çıplak arazilerde avlanmaya hazır beklerken Ekim ayının parlak dolunayı adeta avcıların işini kolaylaştırmak için parlıyor nesillerdir. Hem parıltısı hem de uzun saatlerce ışık saçması sayesinde akşam saatlerinde ava çıkanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Diğer ilginç isimlere gelirsek, havaların serinlemesiyle otlar da sararmaya başladığından, bunu ilginç bulan eski kabileler Ölü Çim Ayı demiş Ekim dolunayına.

Toplanan pirinçlerin hazırlanmasına denk gelen bu dönemde Pirinç Kurutma Ayı adını da verenler olmuş. Yaz ve kış ayları arasındaki geçiş döneminin en gözle görülür doğa olayı sararıp dökülen yaprakları da unutmamak lazım. Düşen Yapraklar Ayı da bu dolunaya uygun bulunmuş ve bizce bu dolunaya oldukça yakışır bir isim.

Bu ay havaların soğuması ile kuşların yeni bölgelere uçtuklarını biliyoruz. Seyahat Dolunayı veya Göç Dolunayı isimleri de buradan geliyor.

Havalar soğuyor demişken elbette bazı yerlerde Donma Ayı ve Buz Ayı isimlerini alacak kadar aşırı bir soğuk hava ile tanışılan bir ay Ekim ayı.

Güney yarım küresinde ise tam tersi mevsim olaylarına dayanarak şu isimlere rastlıyoruz; Yumurta Ayı, Balık Ayı, Tohum Ayı, Pembe Ay, Uyanma Ayı.

İngilizler ise bu aylarda şarap yapımı arttığından bu aya 'Şarap Ayı' demişler ve ayrıca bu ayı kışın başlangıcı olarak kabul etmişler, eski hikayelere göre eğer bu ay rüzgarlı ve soğuk geçerse Ocak ve Şubat aylarının daha rahat olacağına işarettir.

Diğer bir ilginç bir hikaye de Romalıların İngiltere'ye getirdikleri elma ağaçları ile başlıyor, bereket simgesi elmalar bu ay toplandıktan sonra ardından düzenlenen festivallerde yapılan kutlamalar ve etkinlikler de ilginç; su dolu bir kovanın içinde yüzen elmaları bu dolunayda dişleriyle yakalamaya çalışıyorlar, ilk elmayı yakalayan kişinin yeni yılda ilk evlenecek kişi olduğuna inandıkları da anlatılır. Bu eski geleneğin sonradan cadılar bayramı oyunlarından biri olarak yerini aldığı da biliniyor.