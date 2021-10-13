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Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı - Son Dakika

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

13.10.2021 10:23

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı Mahsur kalan kadınlar itfaiyenin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı Avcılar'da, bir binanın asansöründe mahsur kalan 5 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Mahsur kalan kadınlar itfaiyenin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, bir binanın asansöründe mahsur kalan 5 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi E-5 Yan yoldaki 6 katlı bir binanın asansöründe yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binadan çıkmak için asansöre binen 5 kadın, zemin kata gelince asansörün kapısı bozuldu. Bozulma nedeniyle kadınlar mahsur kaldı.

Durumu fark eden bina güvenliği itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakikadır mahsur kalan 5 kadını kapıyı açarak kurtardı. Çeşitli yaş grubundan olan kadınlar kurtarıldıktan sonra rahat nefes almanın mutluluğunu yaşadı.

Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı
Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı
Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı
Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Gümüşpala, İtfaiye, Avcılar, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı - Son Dakika
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