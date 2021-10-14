Üye Girişi
AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA

14.10.2021 10:17
AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA

AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADAİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da caminin tuvalet kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra 15 musluğu söküp çalma girişiminde bulunan şüpheli görevlinin gelmesi üzerine kaçtı.

AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da caminin tuvalet kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra 15 musluğu söküp çalma girişiminde bulunan şüpheli görevlinin gelmesi üzerine kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık girişimi Ambarlı Mahallesi'ndeki Siteler Camii'nde önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, caminin alt katında bulunan tuvaletin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra kadın ve erkekler bölümündeki lavabolarda bulunan toplam 15 musluğu sökerek, yanında getirdiği iki poşete doldurdu. Şüpheli tuvaletten ayrılmaya hazırlanırken, içeriye tuvaletlerde görevli Mehmet Çakır, geldi. Kilitlediği kapının açık olduğunu gören Çakır içeri girince, şüpheli ile karşılaştı. Muslukların yerinde olmadığını görünce hırsızlık olayını anlayan Mehmet Çakır, kadınlar tuvaletinde ikinci bir kişi olabileceğini göz önüne alarak dışarıya çıkıp kapıyı kilitlemek istedi. Şüpheli, bunu fark ederek Mehmet Çakır ile birlikte dışarı çıktı. Poşetlere doldurduğu muslukları bırakan şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Mehmet Çakır, polisi arayarak hırsızlık girişimini haber verdi. Gelen ekipler, poşetlere doldurulan muslukları görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Bu kişinin poliste kaydı bulunan bir şüpheli olduğunu tespit eden polisler, yakalanması için çalışma başlattı.

Cemaatin tepkisine neden olan hırsızlık olayından sonra iki gün camiye gelenler abdest alamazken Mehmet Çakır, "Sabah evden geldim, kapı açıktı. Hırsızlık olduğunu anlayınca kapıya yöneldim, benimle kirlikte kapıya yüklendi. İçeride başka bir arkadaşı olabileceğini düşünerek onları içeride tutmak için kapıyı kilitlemek istedim. Ancak, benimle dışarı çıkıp uzaklaştı" dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin içeri girmesi, görevli ile konuşması ve dışarı çıkıp uzaklaşması yer alıyor

AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA
AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA
AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA
AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA

Mehmet Çakır, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar 10:22 Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar Tahminleri tutmayan Yiğit Bulut, doların 9 lirayı aşması sonrası suskunluğunu bozdu 10:08 Tahminleri tutmayan Yiğit Bulut, doların 9 lirayı aşması sonrası suskunluğunu bozdu İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Denizli'de sevgili cinayeti! 09:09 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum 07:33 Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler 07:19 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler

Son Dakika Haberleri
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti         
09:50
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:41:34. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement