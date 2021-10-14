AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'DA CAMİ TUVALETLERİNDEKİ MUSLUKLARI ÇALMA GİRİŞİMİ KAMERADA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da caminin tuvalet kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra 15 musluğu söküp çalma girişiminde bulunan şüpheli görevlinin gelmesi üzerine kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık girişimi Ambarlı Mahallesi'ndeki Siteler Camii'nde önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, caminin alt katında bulunan tuvaletin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra kadın ve erkekler bölümündeki lavabolarda bulunan toplam 15 musluğu sökerek, yanında getirdiği iki poşete doldurdu. Şüpheli tuvaletten ayrılmaya hazırlanırken, içeriye tuvaletlerde görevli Mehmet Çakır, geldi. Kilitlediği kapının açık olduğunu gören Çakır içeri girince, şüpheli ile karşılaştı. Muslukların yerinde olmadığını görünce hırsızlık olayını anlayan Mehmet Çakır, kadınlar tuvaletinde ikinci bir kişi olabileceğini göz önüne alarak dışarıya çıkıp kapıyı kilitlemek istedi. Şüpheli, bunu fark ederek Mehmet Çakır ile birlikte dışarı çıktı. Poşetlere doldurduğu muslukları bırakan şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Mehmet Çakır, polisi arayarak hırsızlık girişimini haber verdi. Gelen ekipler, poşetlere doldurulan muslukları görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Bu kişinin poliste kaydı bulunan bir şüpheli olduğunu tespit eden polisler, yakalanması için çalışma başlattı.

Cemaatin tepkisine neden olan hırsızlık olayından sonra iki gün camiye gelenler abdest alamazken Mehmet Çakır, "Sabah evden geldim, kapı açıktı. Hırsızlık olduğunu anlayınca kapıya yöneldim, benimle kirlikte kapıya yüklendi. İçeride başka bir arkadaşı olabileceğini düşünerek onları içeride tutmak için kapıyı kilitlemek istedim. Ancak, benimle dışarı çıkıp uzaklaştı" dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin içeri girmesi, görevli ile konuşması ve dışarı çıkıp uzaklaşması yer alıyor