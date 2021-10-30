AVCILAR'DA CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

AVCILAR'da bir şüpheli, markete giren kadının cep telefonunu çaldı. Şüpheli, yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi'nde geçen Perşembe günü saat 17.00 sıralarında M.Ö. adlı kadını markete girerken gören H.A., hızla yanına yaklaşarak pardösü cebine bıraktığı telefonunu yankesicilik yaparak çaldıktan sonra hızla uzaklaştı. Markete girdikten sonra cep telefonunun üzerinde olmadığını anlayan M.Ö., işyeri sahiplerine durumu bildirdi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kadının hemen arkasından içeri girdikten birkaç saniye sonra cep telefonunu alarak uzaklaştığı anlaşıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kimliğini tespit ettikleri H.A.?yı kısa sürede yakaladı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.