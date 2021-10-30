Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 20 Ekim'de M.Ö.'ye ait cep telefonunun Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete girdiği sırada çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli H.A. olayın meydana geldiği mahallede 25 Ekim'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.