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Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

30.10.2021 09:36

Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 20 Ekim'de M.Ö.'ye ait cep telefonunun Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete girdiği sırada çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli H.A. olayın meydana geldiği mahallede 25 Ekim'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Polis, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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