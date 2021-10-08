Üye Girişi
Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi

08.10.2021 11:00
Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi

Avcılar'da aşık olduğu kadını, yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da aşık olduğu kadını, yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi'nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

Kimyasalla kadını yakan saplantılı aşık gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.'nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete işlemleri tamamlanan zanlı, bu sabah adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kimyasal, Avcılar, Salı, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı 10:15 Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi 08:57 Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme 08:44 Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız 07:41 Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız

Son Dakika Haberleri
11:00 Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı
10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
10:37 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor
10:36 "Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor
10:18 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor
10:15 Diyarbakır'da bir okulun önünde öğrencilerin kız kavgası kameralara yansıdı
10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı
10:09 Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde
10:06 A Milli Takımımız için bu maç çok kritik! Norveç'le 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyoruz
09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş
Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı         
11:00
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna yanıt         
10:40
"Sen çıtkırıldımsın" diyenlere aldırmadı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de konuşuluyor         
10:36
Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde         
10:10
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var         
09:53
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu         
08:09
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 11:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement