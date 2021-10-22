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AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

22.10.2021 15:25

AVCILAR'da, kamyonunun kasasından indirdiği mermerlerin üzerine devrilmesi sonucu sürücü Sinan Çelik hayatını kaybetti.

AVCILAR'da, kamyonunun kasasından indirdiği mermerlerin üzerine devrilmesi sonucu sürücü Sinan Çelik hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 12.45 sıralarında D-100 Karayolu Yan Yol Avcılar kesimi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkiinde bulunan mermer satılan dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonu ile iş yerine gelen Sinan Çelik, taşıdığı mermerleri indirmeye başladı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle mermerler, Çelik'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine yakınları çağrıldı. Çelik'in cansız bedeni ile karşılaşan akrabaları sinir krizi geçirdi. Çelik için ağıtlar yakan akrabaları ile iş yeri sahipleri arasında da kısa bir gerginlik yaşandı. Tartışma polis ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden sona erdi. Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

D-100 Karayolu, Sinan Çelik, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA MERMERLERİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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