AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR - Son Dakika

AVCILAR'da yaşayan Serhat Birdal'ın kaldığı daireye giren hırsızlar ziynet eşyaları, elektronik aletler ve otomobilinin anahtarını çalıp, kaçtı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar gelen hırsızlar bu kez de Birdal'ın otomobili götürdü. Birdal hırsızların peşlerinden koştu, ancak yetişemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. Apartmanın önüne gelen 3 kişiden 2'si, çevreyi gözetledikten sonra içeri girdi. Serhat Birdal'ın ailesi ile yaşadığı apartmanın en üst katındaki daireye giren hırsızlar, evden ziynet eşyaları, elektronik aletler ve otomobil anahtarını alıp ayrıldı. Bu sırada hırsızların çıkardığı seslere uyanan Birdal, otomobil anahtarının yerinde olmadığını gördü. Kapının da açıldığını fark eden Birdal, aşağıya inip nöbet tutmaya başladı.

HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Sabah 07.20 sıralarında nöbeti bırakıp eve çıkan Birdal'ın hemen arkasından hırsızlar geri döndü. Şüpheliler bu sefer de otomobili çaldı. Aracının sesini duyunca aşağıya inen Birdal, hırsızların arkasından koşmaya başladı, fakat yetişemedi. Şüpheliler kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"GİYİNİP, AŞAĞIYA KOŞUYOR"

Birdal'ın iş ortağı olan Aykut Gökçe, "Ailecek evdelerdi. Ortağım seslere uyanıyor. Kapının açık olduğunu görüyor. Evin içinde gezerken, otomobilinin anahtarının olmadığını fark ediyor. Üzerini giyinip, aşağıya koşuyor. Arabayı yerinde görünce 1-2 saat beklemeye başlıyor. Sabah 07.20 sıralarında tekrar eve çıkıyor. Hırsızların tekrar gelmeyeceğini düşünüyor. Arabanın sesini duyunca, balkondan bakıyor. Arabayı giderken görünce, gidiyor ama yetişemiyor. Önce evi soyuyorlar, sonra da şoförlükleri olmadığı için başka birini getirip, arabayı alıyorlar" şeklinde konuştu.