Avcılar'da otomobili kurşunladılar - Son Dakika

AVCILAR'da iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki bir otomobile pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Bir başka araca da kurşunlar isabet ederken, ölen veya yaralanan olmayan olay ile ilgili polis çalışma başlattı. Olay, gece Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası alınamayan iki otomobil ile gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, 34 EEF 510 plakalı otomobile pompalı tüfek ve tabaca ile ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı olayda, hedef alınan otomobilde çok sayıda saçma ve kurşun izi olduğunu belirledi. Açılan ilk ateşte bölgedeki kafede oturan Murat Bulu'ya ait 34 JD 8989 plakalı otomobil de cam ve kaportasından isabet alarak zarar gördüğü anlaşıldı. Polis olayın 'Torbacı' olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satan şüpheliler arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirerek, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.